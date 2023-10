Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag Lkw-Brand vom 19.10.2023

BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 76, Gemarkung Oberhaid (ots)

Derzeit steht auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Dierdorf und Ransbach-Baumbach, in Höhe Parkplatz Welschehahn, nach dem gestrigen Lkw-Brand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Asphaltdecke auf dem rechten Fahrstreifen wurde bei dem Brand so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht befahren werden kann. Die Autobahnmeisterei arbeitet mit Hochdruck an den notwendigen Arbeiten, den rechten Fahrstreifen wieder für den Verkehr nutzbar zu machen. Es ist aber, zumindest für den heutigen Tag, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Süden zu rechnen.

