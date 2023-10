POL-VDKO: Nachmeldung zur Pressemeldung 5189259

BAB 48, FR Dernbach, AS Koblenz-Nord (ots) - Am Morgen des 11.10.2023 gegen 08:00 Uhr kam es auf der Autobahn 48, FR Dernbach kurz vor der Anschlussstelle Koblenz-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug, in dessen Verlauf der Fahrzeugführer des Pkw leicht verletzt wurde. Der Pkw selbst blieb nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn , nicht mehr fahrbereit liegen. Zwecks Unfallaufnahme und ...

