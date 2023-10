Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden Hubschrauber vor Ort, Richtungsfahrbahn Köln gesperrt

Koblenz (ots)

Am 14.10.2023 kam es gegen 12:14 Uhr auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln, Gemarkung Windhagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 40jähriger französischer Staatsbürger schlief offensichtlich hinter dem Steuer ein und prallte gegen die Mittelschutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und prallte in einen nachfolgenden Pkw und überschlug sich mehrfach. Von den vier weiteren Fahrzeuginsassen, wurden zwei Frauen schwer verletzt und mittels Hubschrauber nach Bonn verlegt. Die beiden Kinder und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Köln ist derzeit gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz befinden sich im Einsatz.

Dem Fahrzeugführer/Unfallverursacher wurde bereits vor Ort die Fahrerlaubnis entzogen. Eine entsprechende Folgemeldung wird nach Aufhebung der Sperrung erfolgen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell