POL-VDKO: Nachtrag Pressemeldung 5194150 LKW-Brand vom 19.10.2023

BAB 3, KM 76, Gemarkung Oberhaid (ots) - Am Donnerstag, 19.10.2023, 16:26 Uhr, befuhr ein Sattelzug die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motor im Bereich des Deesener Bergs in Brand. Der 42 jährige Fahrer schaffte es noch, den Sattelzug im Bereich einer Baustelle anzuhalten und unverletzt die Zugmaschine zu verlassen. ...

