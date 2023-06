Polizei Mettmann

POL-ME: "Tea with Cops" - Auf einen Tee mit der Polizei beim Marokkanischen Familien- und Kulturverein - Erkrath - 2306096

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Ein offenes Ohr haben, sich Zeit nehmen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und ganz einfach und ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen - das alles bei einem Glas Tee: Unter dem Motto "Tea with Cops" hat die Polizei am Freitagmittag (23. Juni 2023) den Marokkanischen Familien- und Kulturverein in Erkrath-Hochdahl besucht und hierbei die Gelegenheit genutzt, mit den Menschen nach dem dortigen Freitagsgebet in Kontakt zu kommen.

Los ging es für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Mettmann zunächst mit einem Besuch beim Freitagsgebet in den Moschee-Räumlichkeiten an der Schimmelbuschstraße. Hierzu war die Polizei mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angereist, um auf Initiative von Polizeihauptkommissar Michael Schindowski (Kontaktbeamter für muslimische Glaubensgemeinschaften bei der Kreispolizeibehörde Mettmann) die Gelegenheit zu nutzen, abseits dienstlicher Anlässe, neue religiöse sowie kulturelle Erkenntnisse zu gewinnen.

Anschließend begrüßte die Polizei zahlreiche Mitglieder des Kulturvereins sowie Menschen muslimischen Glaubens an ihrem Streifenwagen und dem Polizeimotorrad. Etliche Kinder nutzten hier die Gelegenheit für ein Foto auf dem Krad, während viele Jugendliche das Gespräch mit Personalwerberin Nicole Rehmann suchten, die viele Infos zum Berufseinstieg bei der Polizei mitbrachte. Dazu waren auch der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeirat Heiner Mies, sowie die Erkrather Bezirksdienstbeamten Marc Schorlepp und Heiko Giegeling sowie weitere Polizei- und Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Mettmann mit vor Ort.

Mohamed Assila, Vorsitzender des Marokkanischen Familien- und Kulturvereins freute sich über den Besuch der Polizei: "Wir verstehen uns als Teil der Gemeinschaft hier in Erkrath und sehen die Polizei als unseren Freund. Es ist ein tolles Zeichen, dass sich die Polizei die Zeit nimmt, um auf diese Art und Weise mit den Menschen unserer Gemeinde in Kontakt zu kommen."

Dem pflichtete auch Thomas Schulte, Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, bei: "Wir sind hier heute mit ganz vielen Menschen des Kulturvereins auf eine ganz lockere und sympathische Art und Weise ins Gespräch gekommen und wir wurden ganz herzlich hier bei Ihnen empfangen. Für uns als Polizeibeamte hat es zudem den Vorteil, dass wir hierbei unsere interkulturelle Kompetenz stärken können - was uns auch im polizeilichen Alltag nur zu Gute kommen kann", so Schulte, der ebenfalls persönlich an dem Termin teilnahm.

Die Aktion "Tea with Cops" in Erkrath ist angelehnt an eine landesweite Aktion der Polizei NRW, die unter dem Motto "Coffee with a Cop" an belebte Plätze in den Innenstädten Nordrhein-Westfalens kommt, um bei einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch zu kommen. "Im orientalischen Raum sowie bei vielen Muslimen ist das gemeinsame Trinken von Tee verbreiteter. Wir wollen die Aktion daher auch bei anderen Kulturvereinen sowie an anderen Moschee-Standorten wiederholen", kündigte Michael Schindowski an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell