POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Langenfeld - 2306095

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Donnerstagmorgen (23. Juni 2023) ist in Langenfeld ein 33 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Langenfelder gegen 6:30 Uhr mit seinem Rad über den Fußgänger-/Fahrradweg an der Industriestraße in Richtung Winkelsweg gefahren. Als er den Winkelsweg überqueren wollte, kam nach eigenen Angaben ein Mann in einem weißen Transporter angefahren, ohne auf den Radfahrer zu achten. Um einer Kollision aus dem Weg zu gehen, musste der 33-Jährige mit seinem Rad eine Vollbremsung durchführen, wobei er jedoch zu Boden fiel und sich am Arm verletzte. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt in Richtung Kronprinzstraße fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, geschweige denn seine Personalien anzugeben. Der Radfahrer suchte im Anschluss ein Krankenhaus auf, wo diverse Prellungen und eine Fraktur im Arm festgestellt wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

