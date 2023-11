POL-OE: Jugendlicher führt Motorroller unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Wenden (ots) - In den Abstellraum eines Friedhofes in der Kirchhofstraße in Hillmicke sind unbekannte Täter zwischen Dienstag (14. November, 17:40 Uhr) und Donnerstag (16. November, 11 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter gewaltsam die Tür zu dem Raum auf und entwendeten mehrere Gartengeräte sowie eine Lampe. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen, der entstandene Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei ...

mehr