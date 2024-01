Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz

Enzweihingen: Einbruch in Toto-Lotto-Laden

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag wurde in ein Ladengeschäft in der Vaihinger Straße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Nebeneingangstür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume und verließ das Gebäude wieder über die Tür, durch die er in das Objekt gelangt war. Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Tresore entwendet, in denen sich nach bisherigen Ermittlungen hauptsächlich Briefmarken und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro befanden. Der entstandene Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941 0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell