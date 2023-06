POL-OG: Offenburg - Unruhe gestiftet

Bühl (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen in der Weinstraße zu beklagen. Ein 22-jähriger Mercedesfahrer war gegen 2.30 Uhr talwärts unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine E-Klasse verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte in die Tür eines angrenzenden Gebäudes, wo der Wagen im Türrahmen in zum Stehen kam. ...

