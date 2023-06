Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In Gebäude gekracht

Bühl (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen in der Weinstraße zu beklagen. Ein 22-jähriger Mercedesfahrer war gegen 2.30 Uhr talwärts unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine E-Klasse verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte in die Tür eines angrenzenden Gebäudes, wo der Wagen im Türrahmen in zum Stehen kam. Der Fahrer und seine Begleiterin blieben unverletzt. Eine Spezialfirma schleppte das Fahrzeug letztlich ab. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

