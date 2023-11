POL-BOR: Schöppingen - Terrassenfenster aufgehebelt

Velen-Ramsdorf (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Kettelerstraße; Tatzeit: 11.11.2023, zwischen 17.00 Uhr und 18.55 Uhr; Sämtliche Räume durchsuchten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf Kettelerstraße. Zwischen 17.00 Uhr und 18.55 Uhr hatten die Täter am Samstag eine Terrassentür aufgehebelt und das Haus betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in ...

