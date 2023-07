POL-NOM: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Rhumekanal, 29.06.2023, 12:00 Uhr - 01.07.2023, 12:00 Uhr, Northeim (Gro) Im oben genannten Tatzeitraum wurde versucht, einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Rhumekanal" aufzubrechen. Der Versuch scheiterte, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

