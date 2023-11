POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht: Bus musste abbremsen, Insassin stürzt und wird verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1141 Bei einem Verkehrsunfall auf der Willi-Melchers-Straße in Lünen sind in der Nacht zu Sonntag (26. November) zwei Personen schwer verletzt worden. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 1.35 Uhr. Den ersten Zeugenangaben war ein Ford auf der Willi-Melchers-Straße in Richtung Osten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen etwa in Höhe der Hausnummer 8 nach rechts von der ...

