Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlägerei in der S12 - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Köln (ots)

Gestern Nacht (20.06.) kam es in der Regionalbahn S12 bei Köln Messe/Deutz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zwei Zeugen trennten den Angreifer von dem am Boden liegenden Opfer. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein.

Gegen 1 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der S12 zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer, einem 44-jährigen Deutschen und einem unbekannten Täter. Schnell schaukelte diese sich zu einem Handgemenge hoch und laut Zeugenaussagen, schlug der Unbekannte dem 44-Jährigen mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Anschließend soll er den zu Boden gegangenen Kontrahenten mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht getreten haben. Die zwei couragierten Zeugen im Alter von 24 und 25 griffen ein und trennten den Schläger von seinem Opfer. Der Tatverdächtige floh noch am Bahnhof Köln Messe/Deutz Richtung U-Bahn. Umgehend und folgerichtig kontaktierten die beiden Helfer die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof und einen Rettungswagen. Sie nutzten die S12 zum Hauptbahnhof, wo die Bundespolizei und der Rettungswagen auf die Beteiligten warteten. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf, anschließend wurde der 44-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Eine Videoauswertung konnte den Tathergang bestätigen und Erkenntnisse über das Erscheinungsbild des Tatverdächtigen hervorbringen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nach dem Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle oder unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/ 6 888 000 angegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell