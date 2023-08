Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Erneut zerkratze Fahrzeuge in Biebrich +++ Diesel aus LKW gestohlen +++ Sattelschlepper verursacht Unfall mit Verletzten und fährt weiter +++ Mit Luftgewehr aus Fenster geschossen

Wiesbaden (ots)

1. Erneut zerkratze Fahrzeuge in Biebrich, Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Mittwoch, 02.08.2023, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 03.08.2023, 13:30 Uhr

(kd)Unbekannte zerkratzten von Mittwoch auf Donnerstag in der Albert-Schweitzer-Allee drei Fahrzeuge. Nach mehreren beschädigten Fahrzeugen im Bereich der Gabelsbornstraße und der Biebricher Allee mussten jetzt auch drei Geschädigte in der Albert-Schweitzer-Allee feststellen, dass ihre Autos zerkratzt worden waren. Ob es sich um den oder die selben Täter handelt, lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen. Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Diesel aus LKW gestohlen,

Wiesbaden, Kasteler Straße, Mittwoch, 02.08.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 03.08.2023, 06:00 Uhr

(kd)In der Kasteler Straße stahlen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 90 Liter Diesel-Kraftstoff aus einem LKW. Das Fahrzeug wurde nach Feierabend durch den Fahrer auf einem LKW-Parkplatz abgestellt. Der oder die Täter begaben sich auf das Gelände, brachen den Tankdeckel auf und pumpten den Diesel aus dem Tank. Anschließend flüchteten sie mit dem Kraftstoff im Wert von circa 160 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Sattelschlepper verursacht Unfall mit Verletzten und fährt weiter Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring Donnerstag, 03.08.2023, 14:45 Uhr

(kd)Am Donnerstagmittag verursachte ein Sattelschlepper beim Spurwechsel einen Unfall mit Verletzten und fuhr weiter. Der 23-jährige Fahrer des LKW wechselte plötzlich auf den linken Fahrstreifen, wo sich gerade ein 46-Jähriger mit seiner 45-jährigen Beifahrerin in einem Opel befand. Der Opelfahrer wurde durch den Sattelzug abgedrängt und geriet beim Ausweichen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Audi, dessen 47-jährige Fahrerin bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Er konnte ungefähr 800 Meter weiter durch eine Streife gestoppt werden muss sich nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 7.000 Euro.

4. Mit Luftgewehr aus Fenster geschossen, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 04.08.2023, 10:45 Uhr

(kd)Am Freitagvormittag hat ein 23-Jähriger in der Schiersteiner Straße mit einem Luftgewehr aus dem Fenster geschossen und eine 27-Jährige leicht verletzt. Die 27-jährige Wiesbadenerin war aufgrund eines Ferienbetreuungsangebotes mit einer Gruppe Kinder auf dem Gelände einer Schule unterwegs. Als sie über den Schulhof ging, wurde sie plötzlich von etwas am Oberschenkel getroffen und trug einen Bluterguss davon. Sie verständigte die Polizei, woraufhin umgehend mehrere Polizeistreifen in das Gebiet entsandt wurden. Auf dem Schulgelände konnten Geschosse eines Luftgewehrs gefunden werden. Die ersten Ermittlungen führten schnell zu der nahegelegenen Dachgeschosswohnung des 23-Jährigen. Die Wohnung wurde auf richterliche Anordnung durchsucht und es wurden weitere Luftgewehr-Geschosse sowie andere Beweise gefunden. Der mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife festgenommen werden. Der 23-Jährige muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

