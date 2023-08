POL-WI: Einbruch in mehrere Kellerräume +++ Anwohnerin mit Reizgas besprüht +++ Anhänger mit Trike entwendet +++ Einbrecher bleibt drei Stunden in Supermarkt

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in mehrere Kellerräume,

Wiesbaden, Steubenstraße, Dienstag, 01.08.2023, 02:00 Uhr bis Dienstag, 01.08.2023, 08:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in einem Mehrparteienhaus in der Steubenstraße mehrere Kellerabteile aufgebrochen und ein Fahrrad entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Keller des Hauses und brachen dort zwei Kellerräume auf. An einer dritten Kellertür scheiterten sie und flüchteten anschließend mit einem entwendeten Rennrad und einem E-Bike-Ladegerät im Gesamtwert von knapp 7.000 Euro. An den aufgebrochenen Türen hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

2. Anwohnerin mit Reizgas besprüht,

Wiesbaden, Bertramstraße, Dienstag, 01.08.2023, 22:50 Uhr

(kd)Am späten Dienstagabend hat eine 17-Jährige eine 30-Jährige vor ihrer Haustür in der Bertramstraße mit Pfefferspray angegriffen. Die 17-Jährige saß zuvor mit ihrem 15-Jährigen Bruder in dem Hauseingang der Geschädigten. Nachdem die 30-Jährige die Beiden bat den Hauseingang freizuhalten und woanders hinzugehen, kam es zu Streitigkeiten mit der Täterin. Der Bruder versuchte noch erfolglos zu schlichten, doch die 17-Jährige zückte ein Pfefferspray und besprühte die 30-Jährige Anwohnerin. Dabei traf sie noch eine weitere unbeteiligte Anwohnerin und anschließend ergriff das Geschwisterpaar die Flucht. Der Fluchtweg konnte von der Videoschutzanlage aufgezeichnet werden, was einer Streife half die Beiden zu lokalisieren. Die Täterin erwartet nun ein Strafverfahren gefährlicher Körperverletzung.

3. Anhänger mit Trike entwendet,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, Freitag, 28.07.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 02.08.2023, 00:00 Uhr

(kd)Im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Anhänger mit einem darauf befindlichen Trike in der Stegerwaldstraße. Der Besitzer hatte auf einem Anhänger ein motorisiertes Dreirad, umgangssprachlich Trike, ohne Kennzeichen geladen. Den Anhänger hatte er in der Stegerwaldstraße abgestellt und mit einem Anhängerkupplungsschloss gesichert. In der Nach von Dienstag auf Mittwoch stellte er das Fehlen des Anhängers mitsamt Ladung im Gesamtwert von ca. 4.800 Euro fest. An dem Anhänger war das Kennzeichen WI-KQ 332 angebracht. Wer Beobachtungen zu dem Sachverhalt gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Einbrecher bleibt drei Stunden in Supermarkt, Wiesbaden, Rampenstraße, Dienstag, 01.08.2023, 01:30 Uhr bis Dienstag, 01.08.2023, 04:40 Uhr

(kd)In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in einen Supermarkt in der Rampenstraße eingebrochen. Der Täter schlug das Fenster neben dem Haupteingang ein und begab sich in das Gebäude. Durch die Videoüberwachung des Supermarktes konnte festgestellt werden, dass sich der Täter ca. drei Stunden lang im Markt aufgehalten hat. Augenscheinlich hat er dabei aber nichts oder nichts von besonderem Wert entwendet. An dem Fenster verursachte er einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

