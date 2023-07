Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebstahl aus Kleingartenanlagen +++ Diebstahl eines Leichtkraftrades +++ Mehrere PKW beschädigt +++ Trunkenheitsfahrt +++ Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl aus Kleingartenanlagen,

Wiesbaden, Am Burgacker, Donnerstag, 27.07.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 29.07.2023, 11:30 Uhr

(kd)Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag wurden mehrere Kleingartenanlagen in Wiesbaden Rambach durchwühlt. Unbekannte zerschnitten die Maschendrahtzäune von mehreren Abteilen der Kleingartenkolonie "Am Burgacker" und durchsuchten die dort befindlichen Gartenhütten nach Wertsachen. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute im Wert von ca. 100 Euro und hinterließen einen Sachschaden von knapp 300 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

2. Diebstahl eines Leichtkraftrades,

Wiesbaden, Ludwig-Beck-Straße, Freitag, 28.07.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 29.07.2023, 00:30 Uhr

(kd)In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte ein Leichtkraftrad in der Ludwig-Beck-Straße entwendet. Der Motorroller, ein blauer Peugeot Speedfight im Wert von ca. 1.500 Euro, war mit einem Lenkradschloss und einer zusätzlichen Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Ein Nachbar der Geschädigten stellte nachts das Fehlen des Rollers fest, welcher samt Schloss entwendet worden war. Zuletzt war an Roller das Kennzeichen WI-TQ 63 montiert. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegengenommen.

3. Mehrere PKW beschädigt,

Wiesbaden, Gabelsbornstraße & Erich-Ollenhauer-Straße, Mittwoch, 26.07.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 28.07.2023, 15:00 Uhr

(kd)Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag an mehreren PKW die Reifen zerstochen. An vier Fahrzeugen, welche in der Gabelsbornstraße unter einer Unterführung abgeparkt waren, fehlte die Luft aus den Reifen. An einem Fahrzeug waren zudem Kratzer auf der Motorhaube festzustellen. Auch in der nahgelegenen Erich-Ollenhauer-Straße wurde ein Fahrzeug durch den Besitzer mit luftleeren Reifen vorgefunden. Hinweise zu den Taten werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Trunkenheitsfahrt,

Wiesbaden, Gottfried-Dörr-Straße, Samstag, 29.07.2023, 06:35 Uhr

(kd)Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen stellte sich heraus, dass ein 19-jähriger Fahrzeugführer betrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Gegen 06:35 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Hyundai in der Gottfried-Dörr-Straße. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte, was durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1,1 Promille bestätigt wurde. Außerdem ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Kokain und Metamphetamin. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und ihn erwartet ein Strafverfahren.

5. Trunkenheitsfahrt mit Unfall,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 31.07.2023, 00:28 Uhr

(kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die 40-jährige Fahrerin eines Opel betrunken die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einer Leitplanke kollidiert. Die Fahrerin fuhr über die A66 aus Frankfurt kommend stadteinwärts auf die Mainzer Straße. Im Bereich der Autobahnausfahrt kollidierte sie mehrfach mit der Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife Alkoholgeruch bei der Dame fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von über 2,0 Promille. Die Beamten brachten sie für eine Blutentnahme zur Dienststelle und beschlagnahmten ihren Führerschein. An dem Fahrzeug waren frische Unfallschäden vorhanden, sodass von einem Verkehrsunfall auf der vorausgegangenen Fahrstrecke ausgegangen wird. Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell