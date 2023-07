Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Taschendieb in Supermarkt +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Mit Pfefferspray bedroht +++ Trunkenheitsfahrt +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Taschendieb in Supermarkt,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Donnerstag, 27.07.2023 17:30 Uhr

(da)Eine 64-jährige Frau ist am Donnerstag in Wiesbaden Opfer von Taschendieben geworden. Diese entwendeten ihr gegen 17:30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Friedrichstraße die Geldbörse. Diese befand sich zuvor in der offenen Außentasche eines Einkaufstrolleys. Aufgrund der professionellen Vorgehensweise bemerkte die 64-Jährige den Diebstahl erst, als die Verantwortlichen bereits über alle Berge waren.

Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben immer wieder Gelegenheiten, an Ihr Eigentum zu gelangen. Die Polizei rät daher, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und EC-Karten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche dicht am Körper getragen werden. Nutzen Sie auch in Schwimmbädern die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen oder lassen Sie sie am besten gleich zu Hause!

2. Sachbeschädigung an PKW,

Wiesbaden, Habelstraße, Mittwoch, 26.07.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 27.07.2023, 04:45 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Wiesbaden einen Pkw beschädigt. Das Fahrzeug, ein blauer Skoda Fabia, war seit Mittwoch, 19:00 Uhr, in der Habelstraße geparkt. Als die Besitzer am Donnerstagmorgen zu ihrem Skoda zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein Hinterreifen zerstochen und die rechte Fahrzeugseite zerkratzt worden war. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.500EUR. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegengenommen.

3. Mit Pfefferspray bedroht,

Wiesbaden, Kasteler Straße, Donnerstag, 27.07.2023, 23:40 Uhr

(da)Eine 17-Jährige ist am Donnerstagabend von einem Unbekannten mit Pfefferspray bedroht worden. Die Jugendliche war mit weiteren Bekannten gegen 23:40 Uhr in der Kasteler Straße unterwegs, als eine mehrköpfige Personengruppe auf sie zugekommen sein soll. Im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung habe eine Person aus der Gruppe ein Pfefferspray gezogen und sie damit bedroht. Es habe sich um eine männliche Person von ca. 1,70m Größe und normaler Statur gehandelt. Die Person sei mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Trunkenheitsfahrt,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 28.07.2023, 00:40 Uhr

(da) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellte sich bei einer Polizeikontrolle heraus, dass der Fahrer eines Hyundai unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Gegen 00:40 Uhr beschloss eine Polizeistreife, einen Hyundai und dessen 39-jährigen Fahrer genauer unter die Lupe zu nehmen. Dieser war der Streife bereits zuvor in Schlangenlinien fahrend auf der Schiersteiner Straße aufgefallen. Auch auf die Anhaltezeichen der Polizisten reagierte der Fahrer zunächst nicht. Bei der Kontrolle erkannten die Beamten schnell, dass der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1,5 Promille bestätigte den Verdacht. Für den 24-Jährigen bedeutete dies eine Fahrt im Streifenwagen zur Blutentnahme auf die Dienststelle sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen Raststätte Medenbach und Wiesbadener Kreuz

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

