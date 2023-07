POL-WI: Informationsveranstaltungsreihe zum Schutz von Menschen mit sog. Hinlauftendenzen durchgeführt

Wiesbaden (ots) - 1. Einbrecher erbeuten hochwertigen Schmuck und Bargeld, Wiesbaden-Nordenstadt, Stolberger Straße, 22.07.2023, 12.45 Uhr bis 24.07.2023, 15.15 Uhr, (pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Stolberger Straße in Nordenstadt haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag hochwertige Schmuckstücke und Bargeld erbeutet. Die ...

