POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Ohne Führerschein in Polizeikontrolle+++

Verbotenen Weg vor Polizeistation benutzt, Wiesbaden-Medenbach, Wirtschaftsweg in TUR Medenbach Ost, Freitag, 21.07.2023, 20:50 Uhr

(fh)Am Freitagabend hat ein Fahrzeugführer unmittelbar vor der Polizeiautobahnstation einen für ihn verbotenen Wirtschaftsweg genutzt und die Polizei so gradewegs auf seine führerscheinlose Fahrt gestoßen. Gegen 20:50 Uhr befuhr eine Streife der Autobahnpolizei den besagten und mit einem Durchfahrtsverbot belegten Weg, als ihnen ein vollbesetzter Opel Corsa entgegenkam. Die Polizisten entschlossen sich den 22 Jahre alten Fahrer, von dem sie zu diesem Zeitpunkt noch ausgingen, er habe sich lediglich in einem Ordungswidrigkeitenverfahren zu verantworten, zu kontrollieren. Hier staunten die Beamten nicht schlecht, als ihnen der Corsa-Fahrer aufgrund einer aktuellen Führerscheinsperre keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Der junge Fahrer muss sich nun also auch in einem Strafverfahren verantworten.

