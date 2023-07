Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche +++ Baustellenfahrzeug angegangen

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, 20.07.2023 bis 24.07.2023,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen wurden in Wiesbaden eine Wohnung, ein Reihenhaus, die Umkleidekabine eines Vereinsheims und zwei Firmen von Einbrechern heimgesucht. In der Holsteinstraße sowie in der Philipp-Holl-Straße hielten zwischen Donnerstag und Freitag die Türen einer Wohnung und eines Reihenhauses Einbruchsversuchen stand, sodass die Täter in beiden Fällen unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen Einbrecher am Freitagabend zwischen 21.10 Uhr und 21.45 Uhr auf dem Sportplatz in der Straße "Am Schlossberg" in Sonnenberg in eine Umkleidekabine ein und entwendeten hieraus Smartphones, Bargeld, Schmuck sowie Bankkarten. Zwischen Freitagmittag und der Nacht zum Montag scheiterten Unbekannte beim Versuch, in die Räumlichkeiten einer Firma in der Straße "Alte Schmelze" in Schierstein einzubrechen. In der Nacht zum Montag gelang es Einbrechern dann, in die Lagerhalle einer Firma in der Konradinerallee einzudringen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Baustellenfahrzeug angegangen,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, 21.07.2023, 19.00 Uhr bis 22.07.2023, 08.00 Uhr,

(pl)In der Hasengartenstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag eine Kernbohrmaschine von der Ladefläche eines Baustellenfahrzeugs gestohlen. Die Unbekannten brachen die auf der Ladefläche befindliche Metallbox auf und entwendeten die darin befindliche Baumaschine im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

