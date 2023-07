Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche +++ Brennendes Sofa in Überseecontainer +++ Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher erbeuten hochwertigen Schmuck und Bargeld, Wiesbaden-Nordenstadt, Stolberger Straße, 22.07.2023, 12.45 Uhr bis 24.07.2023, 15.15 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Stolberger Straße in Nordenstadt haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag hochwertige Schmuckstücke und Bargeld erbeutet. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Haus, durchsuchten die Wohnräume und ergriffen schließlich mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher überrascht,

Wiesbaden-Nordenstadt, Feldschützstraße, 24.07.2023, 11.25 Uhr,

(pl)In der Feldschützstraße in Nordenstadt wurden am Montagmittag Einbrecher beim versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus ertappt. Die Täter hatten sich gegen 11.25 Uhr an der Kellertür des Hauses zu schaffen gemacht. Hierbei wurden sie jedoch vom Sohn der Hausbewohner überrascht, woraufhin sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Einer der gescheiterten Einbrecher war ca. 40-50 Jahre alt, maximal 1,75 Meter groß, korpulent und hatte dunkle kurze Haare sowie einen Dreitagebart. Getragen habe er ein weißes Hemd und blaue Jeans. Der Zweite war etwa 30 Jahre alt, maximal 1,80 Meter groß und hatte einen Oberlippenbart. Er sei mit einem weißen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans und einer grauen Baseballmütze bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Balkontür von Wohnung aufgehebelt,

Wiesbaden, Adolfsallee, 25.07.2023, 00.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde eine Wohnung in der Adolfsallee von Einbrechern heimgesucht. Die Täter kletterten gegen 00.45 Uhr auf den Balkon der betroffenen Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Anschließend drangen sie in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Brennendes Sofa in Überseecontainer,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, 24.07.2023, 18.45 Uhr,

(pl)Im Hinterhof eines Möbelhauses in der Boelckestraße in Mainz-Kastel brach am Montagabend in einem dort abgestellten Überseecontainer ein Feuer aus. In dem unverschlossenen Container war ein darin befindliches Sofa in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 18.45 Uhr festgestellt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden,

Wiesbaden, 23.07.2023 bis 25.07.2023

(pl)Rund um den Montag wurden in Wiesbaden mehrere Kontrollmaßnahmen durchgeführt. In der Nacht zum Montag richtete die Wiesbadener Polizei zwischen 23.00 Uhr und 01.00 Uhr auf dem Park&Ride Parkplatz in der Berliner Straße eine stationäre Kontrollstelle ein. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 47 Fahrzeuge und 52 Personen. Im Ergebnis wurden eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis und diverse Ordnungswidrigkeiten geahndet. Zwischen 06.45 Uhr und 16.30 Uhr am Montag legten Kräfte des 4. Polizeireviers in der Innenstadt den Fokus auf Delikte rund ums Fahrrad. Mehrere abgestellte Fahrräder wurden hierbei überprüft und Beratungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Beginnend ab den Nachmittagsstunden war die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei bis in die Nacht zum Dienstag hinein vorrangig im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben, Rheinstraße, Luisenplatz, Helenenstraße sowie Rheinstraße unterwegs und kontrollierte 35 Personen. Hierbei wurden sechs Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte bei der Kontrolle eines Jugendlichen in der Helenenstraße einen mitgeführten Schlagstock sicher. Zum Schluss wurde dann in der Nacht zum Dienstag zwischen 01.00 Uhr und 02.10 Uhr auf dem Kaiser-Friedrich-Ring eine weitere stationäre Verkehrskontrolle eingerichtet und 27 Fahrzeuge sowie 37 Personen kontrolliert. Insgesamt stellten die Kontrollkräfte fünf Verkehrsverstöße und eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis fest.

