Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher lassen Geld mitgehen +++ Fahrzeug in Brand gesetzt, zwei weitere beschädigt +++ Zigarettenautomat beim Kleintierzuchtverein aufgebrochen +++ Verletzte bei Verkehrsunfällen

Wiesbaden (ots)

Einbrecher lassen Geld mitgehen,

Wiesbaden, Karl-Josef-Schlitt-Straße, Donnerstag, 20.07.2023, 08:00 Uhr bis Dienstag, 25.07.2023, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Dienstag haben Einbrecher bei einem Einbruch in der Karl-Josef-Schlitt-Straße in Wiesbaden Bargeld mitgehen lassen. Im besagten Zeitraum verschafften sich die Täter mutmaßlich über ein Fenster der Waschküche Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Den Angaben des Wohnungsinhabers zufolge stießen die Einbrecher dabei auf Bargeld, welches sie kurzerhand an sich nahmen und mit ihrer Beute die Flucht antraten.

Hinweise zum Einbruch nimmt das zuständige Kommissariat der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrzeug in Brand gesetzt, zwei weitere beschädigt, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, Donnerstag, 27.07.2023, 02:00 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagmoren sorgten drei brennende Fahrzeuge in Dotzheim für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Letztere ermittelt nun wegen Brandstiftung. Gegen 02:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Parkplatz in die Karl-Marx-Straße gerufen, da dort ein VW Tiguan in Flammen stehen würde. Vor Ort standen neben dem VW auch zwei unmittelbar daneben geparkte Pkw der Marken Peugeot und Renault in Vollbrand. Die drei Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr gelöscht, wenngleich an ihnen ein erheblicher Gesamtschaden von knapp 60.000 Euro entstand. Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der VW durch eine unbekannte Person in Brand gesetzt wurde, wonach das Feuer auf die weiteren Fahrzeuge überschlug.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zigarettenautomat beim Kleintierzuchtverein aufgebrochen, Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, Dienstag, 25.07.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 26.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Diebe einen Zigarettenautomaten in Schierstein aufgebrochen. Am Mittwochmorgen entdeckten Anwohner der Saarbrücker Allee, dass der auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins Schierstein aufgestellte Automat von Unbekannten aufgebrochen worden war. Die hinzugerufene Polizeistreife führte eine Spurensicherung durch und nahm die Anzeige auf. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter sowohl an Bargeld, als auch an Zigaretten aus dem Automaten gelangten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit vier Verletzten,

Wiesbaden, B 455 / Siegfriedring / New-York-Straße, Mittwoch, 26.07.2023, 17:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag in Wiesbaden vier Menschen verletzt worden. Eine 46-Jährige befuhr mit einem Peugeot die B 455 von Bierstadt in Richtung Innenstadt. Am Siegfriedring ordnete sich die Fahrerin auf die Abbiegespur der B 455/ New-York-Straße ein. Als sie dann in den Siegfriedring abbog, missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Iveco Klein-Lkw, der von einem 25-Jährigen gesteuert wurde, und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Der Lkw wurde hierbei auf eine Verkehrsinsel geschoben. Bei der Kollision wurden die 46- Jährige sowie zwei Mitfahrer und der 25-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten nach Behandlung am Unfallort in Krankenhäuser. Die Polizei ließ die beschädigten Fahrzeuge abschleppen und schätzt den Sachschaden auf 16.000 EUR.

Zusammenstoß beim Abbiegevorgang,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring, Mittwoch, 26.07.2023, 14:40 Uhr

(wie) Am Mittwoch sind bei einem Zusammenstoß in Kastel zwei Personen verletzt worden. Eine 58-Jährige befuhr mit einem BMM den Otto-Suhr-Ring von Kostheim kommend in Richtung Boelckestraße. Auf Höhe eines Schnellrestaurants kurz vor der Boelckestraße bog sie nach links ab, um auf den dortigen Parkplatz zu gelangen. Hierbei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden BMW einer 32-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden die 32-Jährige und ihre 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Rettungssanitäter untersuchten die Verletzungen und entließen die Verletzten anschließend am Unfallort. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 9.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell