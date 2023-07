POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots) - 1. Taschendieb in Supermarkt, Wiesbaden, Friedrichstraße, Donnerstag, 27.07.2023 17:30 Uhr (da)Eine 64-jährige Frau ist am Donnerstag in Wiesbaden Opfer von Taschendieben geworden. Diese entwendeten ihr gegen 17:30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Friedrichstraße die Geldbörse. ...

