Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Einkaufswagen +++ Betrüger treiben in Banken ihr Unwesen +++ Einbruch in Gärtnerei +++ Einbruch und Diebstahl von Goldbarren-Attrappen

Wiesbaden (ots)

1. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Einkaufswagen, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 30.07.2023, 20:30 Uhr

(kd)Am Sonntagabend versuchte ein 49-Jähriger in der Bahnhofstraße einen Motorradfahrer mit einem Einkaufswagen zu rammen. Der Mann lief mit einem Einkaufswagen mittig auf der Fahrbahn, in Höhe der Reisinger Anlage, entgegen der Fahrtrichtung. Als sich ihm zwei Motorradfahrer näherten versuchte er das vordere Motorrad mit dem Einkaufwagen zu rammen. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Kurz darauf konnte der Mann von einer Streife im Umfeld angetroffen und kontrolliert werden. Durch die Videoschutzanlage am Hauptbahnhof wurde die Tat aufgezeichnet und es kann angenommen werden, dass die Motorradfahrer aus dem Bereich Mainz kamen. Die Motorradfahrer sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Betrüger treiben in Banken ihr Unwesen, Wiesbaden, Sonneberg, Freitag, 28.07.2023 bis Sonntag, 30.07.2023

(kd)Unbekannte haben am Wochenende in Bankfilialen in Sonnenberg Bankkarten ergaunert und damit mehrere Tausend Euro abgehoben. In verschiedenen Bankfilialen lauerten die Unbekannten ihren Opfern auf. Mit teilweise manipulierten Geräten und dem Vorwand bei den Kontoauszügen behilflich zu sein, kamen sie an die Bankkarten und Geheimzahlen der Geschädigten. In bisher fünf bekannten Fällen hoben sie anschließend insgesamt knapp 30.000 Euro ab. Die Polizei rät, keinen Fremden Bankkarten zu überlassen oder persönliche Daten mitzuteilen und bei verdächtigen Feststellungen den Notruf zu wählen. Hinweise zu den Taten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Gärtnerei,

Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, Freitag, 28.07.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 07:50 Uhr

(kd)In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen sind Unbekannte in der Bernhard-May-Straße in eine Gärtnerei eingebrochen und haben Kabel und Werkzeuge entwendet. Die Täter öffneten mit Gewalt ein Fenster des Gewächshauses, welches nur noch als Lagerraum genutzt wird, und durchsuchten es nach Wertsachen. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Einbruch und Diebstahl von Goldbarren-Attrappen, Wiesbaden, Otto-von-Guericke-Ring Sonntag, 30.07.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 07:22 Uhr (kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in einen Geschäftsraum in Wiesbaden Nordenstadt ein und entwenden mehrere Goldbarren. Die Einbrecher witterten Beute und stiegen in einen Büroraum im Otto-von-Guericke-Ring ein, nachdem sie die Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen hatten. Aus einer Vitrine entwendeten sie mehrere Goldbarren. Dabei handelte es sich allerdings nicht um echtes Gold, sondern nur um Goldbarren-Attrappen. Der oder die Täter gingen also leer aus und hinterließen einen Sachschaden von 1.200 Euro. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

