BPOL-KI: Bahnhof: Videoüberwachung überführt Jugendliche nach Diebstahl aus Süßwarenautomat

Nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl aus einem Snackautomaten am Kieler Hauptbahnhof konnten vier männliche Jugendliche anhand eines Hinweises und durch Videoüberwachung als mutmaßliche Täter ermittelt werden.

Am 28.08.23 gegen 03:30 Uhr erhielt die Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof durch einen Zeugen den Hinweis, dass mehrere Personen versucht haben, einen Snackautomaten im Kieler Hauptbahnhof "zu knacken". Demnach schüttelten die Personen gemeinschaftlich an dem Automaten und griffen im Anschluss in die Auslageklappe. Welches Diebesgut dabei entwendet wurde, konnte hierbei nicht beobachtet werden. Die Personen flohen im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die unmittelbare Sichtung der Aufnahmen der Videoüberwachung des Bahnhofes bestätigte den Sachverhalt. Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung rund um den Bahnhof und der Innenstadt konnten im Bereich Holstenstraße/Holstenfleet vier männliche Jugendliche durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt werden. Der Abgleich der Personen mit dem Videomaterial stimmte überein.

Die Jugendlichen wurden mit dem Sachverhalt konfrontiert, woraufhin sie das mutmaßliche Diebesgut herausgaben. Hierbei handelte es sich ausnahmslos um Waren, die mit dem Sortiment des betreffenden Snack-/Süßwarenautomaten am Bahnhof übereinstimmen.

Da die Waren sich in einem Automaten befanden, der ein verschlossenes Behältnis darstellt, das zudem auch mit einer Schutzvorrichtung gegen Wegnahme gesichert ist, müssen sich die Jugendlichen nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls verantworten.

