Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Es lag was in der Luft - Bundespolizei nimmt zwei Graffitisprayer auf frischer Tat fest

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Eine Streife der Bundespolizei roch am Bahnhof Kiel frische Farbe im Bereich der Abstellgruppe und sah zwei Männer mit Spraydosen in der Hand. Nach kurzem Fluchtversuch konnten die Täter gestellt werden.

Heute Nacht (28.06) gegen 03:00 Uhr ging eine Streife der Bundespolizei Kiel durch die Abstellgruppe am Kieler Bahnhof. Im Bereich des Gleises 50 nahmen sie den Geruch von frischer Farbe wahr. Vorsichtig näherten sie sich dem dort abgestellten Zug und erblickten zwei mit Sturmhauben vermummte Männer. Einer von ihnen hatte eine Farbdose in den Händen. Vor dem Zugriff wurde eine weitere Streife der Bundespolizei angefordert. Das Überraschungsmoment war auf Seiten der Streife und so konnten die beiden 27-Jährigen von der Bundespolizei angesprochen werden. Zunächst reagierten sie jedoch nicht und als sie die Streife entdeckten, war es eigentlich schon zu spät. Trotzdem versuchten sie noch über den Bahndamm zu fliehen. Jedoch war die Flucht nur kurz denn beiden Beschuldigten stolperten und stürzten im Unterholz. Die Streife erreichte die Männer und legte ihnen Handschellen an. Bei der anschließenden Durchsuchung der Männer und ihrer Sachen wurden noch weitere Spraydosen und Stifte gefunden. Neben den Tatmitteln wurden auch die aufgefundenen Mobiltelefone der Sprayer beschlagnahmt. Mit Hilfe der eingetroffenen zweiten Streife der Bundespolizei wurden beide Männer mit zur Dienststelle am Bahnhof Kiel genommen. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung und Fertigung der Strafanzeigen, durften beide Männer die Wache verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell