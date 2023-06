Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Haftbefehl - für zwei "Kreuzfahrer" endet die Reise im Gefängnis

Kiel (ots)

Kiel - Da kam ordentlich was zusammen. Zwei Besatzungsmitglieder von Kreuzfahrtschiffen müssen für insgesamt 905 Tage in Haft.

Am 10.06.23 konnte die Bundespolizei gleich zwei Fahndungserfolge erzielen. Mit über 200 Anläufen für das Jahr 2023 ist der Kieler Hafen ein begehrtes Ziel von Kreuzfahrtschiffen. Für die grenzpolizeiliche Ein- und Ausreisekontrolle dieser Schiffe ist ein eigens bei der Bundespolizeiinspektion Kiel eingerichteter Kreuzfahrerpool zuständig. Zu den Aufgaben der Beamtinnen und Beamten gehört auch die fahndungsmäßige Überprüfung der Passagier- und Besatzungslisten. Im Falle der Kreuzfahrtschiffe MSC "EURIBIA" und der MS "AIDAnova" ergab die Kontrolle jeweils einen Haftbefehl für einen 33-jährigen nordmazedonischen und einen 55-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Nach Ankunft der beiden Schiffe in Kiel konnten Bundespolizisten die Männer jeweils in Empfang nehmen, verhaften und nach Eröffnung der Haftbefehle in die Justizvollzugsanstalt einliefern. Beide waren durch deutsche Gerichte jeweils wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden, wobei der nordmazedonische Staatsangehörige noch 551 Tage und der türkische Staatsangehörige noch 350 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen haben.

