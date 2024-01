Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand in der Tübinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Montag (15.01.2024) in die Tübinger Straße in Holzgerlingen aus, nachdem gegen 08:10 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war ein an ein Wohnhaus angrenzendes Carport in Brand geraten und stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Durch das Brandgeschehen wurde das Carport völlig zerstört und die angrenzende Hausfassade beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell