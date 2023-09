POL-HST: Blaulichttag - Polizei pur - 26.09.2023

Baabe (ots) - Am Freitag, dem 08.09.2023 gegen 15:00 Uhr wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 64-jähriger Deutscher, nachdem er mit seinem Nissan in der Fritz-Worm-Straße in Baabe geparkt hatte, aussteigen. Hierbei übersah er offenbar eine von hinten kommende 74-jährige deutsche Radfahrerin, öffnete seine Tür und es kam zu Kollision, in dessen Folge sie schwer aber mutmaßlich nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus ...

