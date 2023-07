Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen im Gütersloher Stadtgebiet - Shisha-Bars, Gaststätten und Kioske überprüft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unter der Beteiligung mehrerer Behörden führte die Kreispolizeibehörde Gütersloh am Mittwochabend (20.07., 18.30 Uhr - 21.07., 00.30 Uhr) erneut kooperative Kontrollen in der Gütersloher Innenstadt durch. Gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Finanzamt Bielefeld, dem Ordnungsamt Gütersloh und der Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh wurden mehrere Lokalitäten rund um die Gütersloher Innenstadt überprüft. Diese Kontrollen sind Teil des Projekts "Sichere Innenstadt" und fanden in unterschiedlichen behördlichen Konstellationen bereits mehrfach statt. Ziel der Kontrollen sind Überprüfungen hinsichtlich strafrechtlicher, steuerrechtlicher und ordnungsrechtlicher Verstöße.

Zunächst wurde ein Restaurant an der Nordhorner Straße kontrolliert. Die Beamten überprüften dort einen Mitarbeiter bei dem sich der Verdacht des Illegalen Aufenthalts erhärtete. Gegen den Mann sowie gegen den Inhaber des Restaurants wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden ordnungsrechtliche Verstöße festgestellt sowie ein Bericht durch die Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh gefertigt.

Die Kontrollen der innerstädtischen Kioske an der Strengerstraße, Berliner Straße und Kaiserstraße verliefen unauffällig. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden. Ebenso gab es keine Auffälligkeiten bei den Shisha-Bars an der Eickhoffstraße und der Spiekergasse. Lediglich an der Kökerstraße haben die Beamten ein ordnungsrechtliches Verfahren zu einer Meldepflichtverletzung eingeleitet.

Insgesamt wurden am Mittwochabend im Gütersloher Stadtgebiet zehn Objekte angefahren und überprüft. Drei Shisha-Bars, vier Gaststätten und Restaurants und drei Kioske. Bis auf die Beanstandungen in den aufgeführten Lokalitäten wurden dabei keine weiteren Verstöße festgestellt.

Die kooperativen Kontrollen werden unter Einbindung der unterschiedlichen Behörden und den damit verbundenen Fachkenntnissen, wie auch in der Vergangenheit, in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

