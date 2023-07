POL-GT: Firmeneinbruch an der Carl-Zeiss-Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.07., 17.00 Uhr - 20.07., 08.30 Uhr) wurde durch bislang unbekannte Täter ein Pkw an der Straße Auf'm Kampe gestohlen. Das Fahrzeug war zuvor verschlossen auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen grauen BMW M6, Baujahr 2015. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen ...

