Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am frühen Mittwochabend (19.07., 17.00 Uhr) ereignete sich auf der Alten Poststraße im Ortsteil Schloß Holte ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer. Zuvor befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Schloß Holte-Stukenbrock mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Alten Poststraße in Richtung Schloß Holte. Aufgrund eines auf dem Radweg geparkten Lkw, wechselte der Radfahrer unvermittelt auf die Straße. Dort befuhr zeitgleich ein 21-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Mitsubishi die Alte Poststraße in gleiche Richtung. In der Folge kollidierte der 15-Jährige trotz Notbremsung des Mitsubishi-Fahrers mit dem Auto und verletzte sich dabei schwer.

Der unmittelbar verständigte Rettungsdienst brachte den Jugendlichen nach einer ersten Behandlung am Unfallort zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum. Den ärztlichen Einschätzungen nach bestand keine Lebensgefahr. Der 21-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

