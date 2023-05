Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Urbach (ots)

In der Ortslage Urbach kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 18jährigen Radfahrer. Der Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad die Puderbacher Straße aus Richtung L 266 kommend und beabsichtigte nach links in die Mittelstraße abzubiegen. Durch einen zu engen Abbiegevorgang stieß er mit einem in der Mittelstraße stehenden Pkw zusammen. Bei der Kollision verletzte sich der Radfahrer leicht an der Hand. Es entstand geringer Sachschaden.

