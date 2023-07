Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendlicher Radfahrer verunglückt in Schloß Holte - Stukenbrock und ist schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte - Stukenbrock (UK): Am Mittwochnachmittag (19.07.23, 16:59 h) befuhr ein 15jähiger Radfahrer aus Schloß Holte - St`brock die Alte Poststraße in Schloß H. -Stukenbrock in Fahrtrichtung Lippstädter Weg. Dabei benutzte er den linksseitig vorhandenen Radweg vorschriftsmäßig. Da in Höhe der Hausnr. 81 ein LKW rangierte, beabsichtigte der Jugendliche den Radweg zu verlassen und auf dem Alten Postweg weiterzufahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21jähriger Mitsubishi - Fahrer aus Schloß Holte - St`brock den Alten Postweg in Fahrtrichtung Schloß Holte. Er fuhr an dem LKW vorbei und konnte dem querenden Radfahrer nicht mehr ausweichen. Er kollidierte mit dem Fahrrad und verletzte den Jugendlichen schwer, aber nicht lebensgefährlich. Rettungskräfte versorgten den Jungen und verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000EUR sowohl an den PKW als auch an dem Fahrrad. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Der Jugendliche trug keinen Helm. Erziehungsberechtigte erschienen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell