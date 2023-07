Polizei Gütersloh

POL-GT: Hochwertiges Hörgerät abhandengekommen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits Anfang Juli (Freitag, 07.07.) ist ein hochwertiges Hörgerät eines fünfjährigen Mädchens auf einem Spielplatz am Burgweg abhandengekommen.

Am heutigen Donnerstag (20.07.) erstattete die Mutter des Kindes nachträglich eine Strafanzeige, da ein Diebstahl des verlorenen Gerätes nicht ausgeschlossen werden kann. Das Kind befand sich an dem Freitag gegen 17.00 Uhr auf dem gut besuchten Spielplatz an der Brüder-Grimm-Schule. Den Erkenntnissen nach war das Hörgerät nach dem Spielplatzbesuch weg und in der Folge nicht mehr aufzufinden.

Bei dem Hörgerät handelt es sich um eine sogenannte Cochlea-Hörprothese. Diese Prothese ist teilimplantiert. Während die Empfangsspule nahe der Ohrmuschel implantiert wird, befindet sich die Sendespule des Prozessors per Magneten auf der Kopfhaut. Die Hülle des Außenelements ist schwarz.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem abhandengekommenen Hörgerät geben oder hat an dem Freitag im Bereich des Spielplatzes Beobachtungen treffen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

