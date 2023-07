Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei 14-Jährige nach Diebstahl aus Automaten erwischt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Freitagnacht (21.07., 03.00 Uhr) zwei verdächtige Personen, die sich auf der Bahnhofstraße an einem Lebensmittelautomaten zu schaffen machten. Ein schneller Anruf bei der Polizei und den eingesetzten Beamten gelang es in der Folge zwei 14-Jährige im Nahbereich zu stellen. Das Diebesgut ließen die beiden Jugendlichen aus Rietberg und Harsewinkel bei ihrer kurzen Flucht am Tatort zurück. Sie hatten bereits mehrere Getränke und Chips aus dem Snackautomaten herausgeholt. Sämtliche Lebensmittel wurden sichergestellt.

Die Polizeibeamten brachten die beiden Jungs im Anschluss nach Hause und übergaben sie einem Erziehungsberechtigten. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die jugendlichen Diebe ein.

