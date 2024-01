Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Personen hebelten zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr (13./14.01.2024) mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten auf, der sich vor einer Gaststätte in der Straße "Am Neckarstrand" in Remseck am Neckar befindet. Aus dem Automaten wurden Zigarettenschachteln sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Automat wurde bei dem Aufbruch stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Hinweise auf die noch unbekannten Täter werden beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

