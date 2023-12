Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mit Pfefferspray gesprüht+++Fahrraddieb ertappt+++Bedrohung mit Schußwaffe+++Einbrecher flüchten+++Unfallflucht+++

1. Mit Pfefferspray gesprüht,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Freitag, 08.12.2023, 21:00 Uhr (js) Am Freitagabend wurde von bislang unbekannten Tätern Pfefferspray gegen zwei Personen eingesetzt. Gegen 21:00 Uhr befanden sich mehrere Personen, darunter die zwei Geschädigten, auf einem Parkplatz in der Hagenauer Straße, als sich ein Pkw den Personen näherte. Die Geschädigten wurden aus dem Pkw heraus angesprochen und dann unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht. Die beiden Geschädigten, ein 34- und ein 35-jähriger Wiesbadener, wurden hierdurch leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss mit dem Pkw in Richtung Schierstein. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0611/345-2540.

2. Körperverletzung,

Wiesbaden, Bärenstraße / Drei-Lilien-Platz, Samstag, 09.12.2023, 02:50 Uhr (js) Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen mündete am frühen Samstagmorgen in eine Körperverletzung. Der 18-jährige spätere Geschädigte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis geriet mit einer bislang unbekannten männlichen Person in verbale Streitigkeiten. Der Täter schlug im weiteren Verlauf auf den Geschädigten ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Häfnergasse. Er wird als 20 - 30 Jahre, von kräftiger Statur und südländisch beschrieben. Er habe eine schwarze Bomberjacke, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jeans und eine schwarze Kappe getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Haft!, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 09.12.2023, 03:30 Uhr (jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein Fahrraddieb am Wiesbadener Hauptbahnhof auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden. Am Samstagmorgen um 03:30 Uhr konnte durch einen aufmerksamen Zeugen am Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden ein Mann festgestellt werden, welcher sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte der 40-jährige Täter vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde bei dem Fahrraddieb typisches Aufbruchwerkzeug aufgefunden. Da der Mann bereits wegen gleichgelagerten Delikten polizeilich bekannt ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden eine richterliche Vorführung angeordnet. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Bedrohung mit Schusswaffe,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 10.12.2023, 02:10 Uhr (jul) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Am Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr kam es vor einer Lokalität in der Schwalbacher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte bedrohte ein 31-jähriger Mann einen weiteren Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe. Durch das schnelle Einschreiten der Polizeibeamten ließ der Mann die Waffe fallen. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte er noch am Tatort festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde eine richterliche Vorführung angeordnet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 telefonisch in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher flüchten ohne Beute,

Wiesbaden, Werner-Hilpert-Straße, Samstag, 09.12.2023, 16:40 Uhr (jul) Am Samstagnachmittag machten sich Einbrecher an einem Reihenhaus in der Werner-Hilpert-Straße in Wiesbaden zu schaffen. Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr konnte eine aufmerksame Nachbarin wahrnehmen, wie sich eine männliche Person an einem Reihenhaus zu schaffen machte. Dabei versuchte der Täter, mit einem unbekannten Werkzeug die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln. Die Tür und das Fenster hielten jedoch stand, so dass der Täter ohne Beute flüchtete. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Täter sei über 20 Jahre alt gewesen. Er habe dunkle Kleidung getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall zurückgelassen, Wiesbaden, Saarstraße, Sonntag, 10.12.2023, 06:00 Uhr (jul) Am Sonntagmorgen konnte durch aufmerksame Zeugen in der Saarstraße in Wiesbaden ein stark beschädigtes Unfallfahrzeug festgestellt werden. Von dem Fahrer fehlt bislang jede Spur. Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde eine Zeugin auf ein verunfalltes Fahrzeug in der Saarstraße aufmerksam. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand und war nicht mehr fahrbereit. Offensichtlich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Poller und dem blauen Ford Fiesta. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Unfallfahrer den Unfallort bereits verlassen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

