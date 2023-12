POL-WI-KvD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem zwölfjährigen Kind

Wiesbaden (ots) - 1. Räuberische Erpressung in Supermarkt, Wiesbaden, Eltviller Straße, Freitag, 01.12.2023, 22:00 Uhr (thi) Am Freitagabend kam es in einem Supermarkt in der Eltviller Straße zu einer räuberischen Erpressung mittels eines Messers zum Nachteil zweier Mitarbeiter. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag. Nach Angaben der Geschädigten ...

mehr