Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht am Piesporter Sportplatz, Zeugen gesucht

Piesport (ots)

Am 03.09.2023 kam es in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Piesporter Sportplatz.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen schwarzen Polo, der oberhalb des Zugangs zum Sportplatz in Queraufstellung zur Fahrbahn geparkt war.

Nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug konnte die Polo-Fahrerin einen erheblichen Schaden im mittleren Bereich der hinteren Stoßstange und an der Heckklappe ihres Fahrzeugs feststellen.

Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher werden durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell