POL-PDWIL: unsinnige Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bitburg (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden durch die Polizeiinspektion Bitburg mehrere Fahrzeugführer alkoholisiert im Straßenverkehr festgestellt. In zwei Fällen wurde die Fahrt noch vor Fahrtantritt unterbunden. Am Freitagabend wurde nach einem Zeugenhinweis gegen 20:40 Uhr ein merklich alkoholisierter ...

mehr