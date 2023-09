POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Globus-Markt

Daun (ots) - Am 31.08.2023 gegen 21:26 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die HIT-Filiale in Daun. Hier entwendete er mehrere Flaschen hochwertiger alkoholischer Getränke und entfernte sich aus dem Markt, in dem er durch Eingangsbereich nach draußen lief. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 ...

