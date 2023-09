Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Sonnenstraße

Bad Bertrich (ots)

Zwoischen Freitagabend 22:00 Uhr und Samstag 05:00 Uhr ereignete sich in der Sonnenstraße in Bad Bertrich ein Verkehrsunfall. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren, an einem ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug gestreift haben. Dabei entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des PKWs. Der Außenspiegel wurde abgerissen und war vor Ort nicht auffindbar. Weitere Beschädigungen liegen am vorderen Kotflügel und der vorderen Tür, auf der linken Fahrzeugseite, vor. Aufgrund der Schäden dürfte das unfallverursachende Fahrzeug Schäden in einer Höhe zwischen 69 - 95cm aufweisen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallverursachers geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

