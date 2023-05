Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbrecher machen Beute

Zwei Gartenhütten und ein Wohnwagen waren in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern bei Bad Buchau.

Die Unbekannten waren zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 14 Uhr in einem Garten- und Wiesengrundstück im Gewann Altes Dohlenried unterwegs. Dort gelangten sie über eine Öffnung im Zaun auf das eingefriedete Gelände. Innerhalb des weiträumigen Grundstücks machten sich die Täter an zwei Hütten und an einem Wohnwagen zu schaffen. Sie brachen die Türen auf und suchten nach Wertgegenständen. Dabei stießen sie auf eine Wildkamera und alkoholische Getränke. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) hat Spuren an den Tatorten gesichert und sucht nach den Unbekannten.

Auch in Schrebergärten kann man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen, darauf weist die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

