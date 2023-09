POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Frontalzusammenstoß zwischen zwei Motorrädern.

Bad Bertrich (ots) - Zwoischen Freitagabend 22:00 Uhr und Samstag 05:00 Uhr ereignete sich in der Sonnenstraße in Bad Bertrich ein Verkehrsunfall. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren, an einem ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug gestreift haben. Dabei entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des PKWs. Der Außenspiegel wurde abgerissen und war vor Ort nicht auffindbar. Weitere ...

