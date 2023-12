Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Räuberische Erpressung in Supermarkt+++Baby bei Unfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Räuberische Erpressung in Supermarkt, Wiesbaden, Eltviller Straße, Freitag, 01.12.2023, 22:00 Uhr

(thi) Am Freitagabend kam es in einem Supermarkt in der Eltviller Straße zu einer räuberischen Erpressung mittels eines Messers zum Nachteil zweier Mitarbeiter. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag.

Nach Angaben der Geschädigten hielt sich der Täter gegen 22:00 Uhr noch in dem Supermarkt auf. Als er auf Grund des baldigen Ladenschlusses angesprochen wurde, bedrohte er das Personal mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse. Die Geschädigten übergaben dem Räuber den Inhalt der Kasse in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Unbekannte verstaute das Geld in seiner mitgeführten Einkaufstasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Dieb wird als männlich, 170 bis 175 groß, von normaler Statur mit slawischen Akzent beschrieben. Er sei mit einer grauen Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss, schwarzer Sturmhaube, schwarze Handschuhen, blauer Hose und grauen Sneakers bekleidet gewesen. Weiter soll er eine schwarze Umhängetasche sowie eine Einkaufstüte mit der Aufschrift "ACTION" mit sich geführt haben. Zusätzlich zu dem Messer soll der Täter mit einem Pfefferspray bewaffnet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 0 Hinweise entgegen.

2. Baby bei Unfall schwer verletzt,

Wiesbaden, Sylter Straße, Samstag, 02.12.2023, 02:00 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Samstag kam es in der Sylter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Baby schwer verletzt wurde und der Fahrer flüchtete. Weiter wurden 5 Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Mehreren Zeugenangaben zufolge konnten diese gegen 02:00 Uhr einen lauten Knall in der Sylter Straße wahrnehmen. Als sie sich in den Bereich begaben, konnten sie einen VW Touran auf der Fahrerseite liegend feststellen. Weiter befand sich ein Baby in dem Fahrzeug, welches durch Ersthelfer direkt versorgt wurde. Von dem Fahrzeugführer fehlte jede Spur. Vermutlich stieß das Auto mit anderen geparkten Fahrzeugen sowie einer Laterne und neben der Fahrbahn befindlichen Findlingen zusammen. Das Baby wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Nach erster medizinischer Einschätzung war es jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Zur genauen Rekonstruktionen des Unfallgeschehens wurde am Unfallort ein Gutachter eingesetzt und die Unfallfahrzeuge sichergestellt. Im Laufe des Tages stellte sich der Fahrzeughalter beim 3. Polizeirevier und gab an, der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein. Der 25-jährige Wiesbadener muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 entgegen.

