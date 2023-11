Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Wittges

Fulda (ots)

Hilders - Am Donnerstag, 09. November gegen 12:00 Uhr, befuhr ein blauen Kleinwagen die K27 aus Richtung Hofbieber kommend in Richtung Wittges. In Wittges, kam der blaue Kleinwagen aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. Dabei entstand an dem blauen Kleinwagen Sachschaden im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der blaue Kleinwagen sich über den Kappellenweg in Wittges in Richtung Elters von dem Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen die Angaben zum Unfallfahrzeug oder zu dem Fahrzeugführer haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders (Telefon: 06681/96120) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell