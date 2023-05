POL-HA: Streit um Mobiltelefon eskaliert und endet in körperlicher Auseinandersetzung

Hagen-Boele (ots) - Am Donnerstag, 18.05.2023, trug eine Hagenerin in den frühen Morgenstunden Zeitungen in Boele aus. Dort nahm sie gegen 03:00 Uhr einige Zeitschriften aus dem Wagen und trug diese die Baurothstraße hinauf, um sie in die Briefkästen zu werfen. Den blauen Zeitungswagen ließ sie dazu nur kurze Zeit aus den Augen. Als sie zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Unbekannte nahmen ihn an sich und ...

mehr