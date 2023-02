Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandmelder ausgelöst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Dorndorf, Am Stüntzertal wurde am Dienstagmittag eine Bewohnerin auf das Geräusch eines Brandmelders aufmerksam, welches aus der Nachbarwohnung drang. Sie alarmierte die Feuerwehr. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Wohnungsinhaber vergessen hatte, eine Herdplatte auszuschalten. Hierdurch kam es zu einer Hitze- und Rauchentwicklung, so dass der Rauchmelder ausgelöst wurde. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

